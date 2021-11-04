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В ТРЦ «М5 Молл» рассказали о графике работы до 15 ноября
В рязанском «М5 Молл» рассказали о графике работы и движении бесплатных автобусов до торгового центра до 15 ноября.

В рязанском «М5 Молл» рассказали о графике работы и движении бесплатных автобусов до торгового центра до 15 ноября.

С 4 по 15 ноября в работу комплекса внесли изменения: он будет открыт с 10:00 до 20:00. Кинотетр «Пять звезд» продолжит работу согласно своему расписанию (входы 1 и 6).

Точки общественного питания будут закрыты. Посещение ТРЦ детьми и подростками до 18 лет разрешено только в сопровождении родителей или законных представителей.

На входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, QR-код с сайта Госуслуг или справки (сертификата) медицинской организации с подтверждением получения второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, либо о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. Также действительно наличие медотвода и отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения ТРЦ.

Расписание автобусов тоже изменено (график — на фото).