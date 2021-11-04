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В СК и прокуратуру будут сообщать об антипрививочниках
Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал «Медвестник».

Росздравнадзор поручил территориальным органам докладывать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом сообщил портал «Медвестник».

Ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание предлагается обратить на медиков, выступающих против вакцинации.

В материале говорится, что в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов.

Нарушители будут отвечать по статьям Уголовного кодекса. По статье 207.1 УК грозит ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. За такое нарушение предусмотрено в качестве максимального наказания ограничение свободы на срок до трех лет.

Статья 207.2 УК при наступлении смерти человека или тяжких последствий для здоровья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Речь идет об ответственности за распространение заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента привитых, остальные пациенты в стационарах — невакцинированные.