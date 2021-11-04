В Рязанской области ожидается туман

Рязанскую область в четверг, 4 ноября, накроет туман. В ближайший час, с сохранением ночью и утром 5 ноября, на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров.

Рязанскую область в четверг, 4 ноября, накроет туман. В ближайший час, с сохранением ночью и утром 5 ноября, на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-800 метров, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

При тумане возникает снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Рязанцев просят быть внимательными и осторожными.