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В Рязанской области девушка на Chevrolet сбила пешехода
В Кораблинском районе девушка за рулем Chevrolet наехала на пешехода. ДТП произошло в среду, 3 ноября, около 19:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Кораблинском районе девушка за рулем Chevrolet наехала на пешехода. ДТП произошло в среду, 3 ноября, около 19:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Житель деревни Бестужево попал под колеса легковушки на дороге за Рязанской ГРЭС. Водитель затормозила, но ДТП предотвратить не удалось.

Девушка вызвала пострадавшему скорую помощь, но от госпитализации он отказался.

Помощь пешеходу оказали на месте, травма оказалась легкой степени, пояснила главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.