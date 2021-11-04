В Рязанской области 5 ноября потеплеет до +15 градусов
В Рязанской области в пятницу, 5 ноября, днем воздух прогреется до +15 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в пятницу, 5 ноября, днем воздух прогреется до +15 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью по области +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.