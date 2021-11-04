В Рязани с 28 горожанами без масок провели разъяснительные беседы

В Рязани прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проверки прошли в четверг, 4 ноября, на остановках и в общественном транспорте в Московском районе. По их итогам с 28 рязанцами провели разъяснительные беседы.

Рейды по соблюдению масочного режима проходят на регулярной основе. Уполномоченные работники проверяют наличие средств индивидуальной защиты в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.