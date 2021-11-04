В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый антирекорд — за сутки скончались 1195 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в четверг, 4 ноября.

В России зафиксировали новый антирекорд — за сутки скончались 1195 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб в четверг, 4 ноября. Всего за пандемию умерли 243 255 человек.

Число случаев COVID-19 в стране за сутки выросло на 40 217 — до 8 673 860.

В Рязанской области за сутки заразились 237 человек, выздоровели 134, скончались 15. Всего в регионе за время пандемии заболел 48 921 рязанец, выздоровели 42 979 жителей, умерли 1466 человек.