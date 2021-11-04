В Пронском районе перевернулся грузовик с золой

В ночь на 4 ноября в Пронском районе опроинулась фура Scania, груженная золой. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В ночь на 4 ноября в Пронском районе опроинулась фура Scania, груженная золой. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Как сообщает издание, авария произошла в начале третьего ночи при спуске с бугра перед селом Елшино. Водитель фуры на мокрой после дождя дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Машина вместе с прицепом перевернулась на обочине, завалившись на бок.

Днем водители других большегрузов помогли поставить фуру на колеса.

Водитель не пострадал.