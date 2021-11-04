В Песочне произошла серьезная авария с пострадавшими
Серьезное ДТП произошло в среду, 3 ноября, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Серьезное ДТП произошло в среду, 3 ноября, на перекрестке улиц Советской Армии и Новоселов. Об этом сообщают очевидцы в
«Оба водителя не выходили из автомобилей после, кто-то с трудом вышел из белой машины — с пассажирского места, уже не было видно. Что я видел: черный автомобиль быстро ехал по Новоселов, белый с Новоселов поворачивал на Советской Армии. Почти в лоб столкнулись», — сообщается в посте.
Выясняется официальная информация.