В ДТП погиб рязанский рок-музыкант Виктор Иванов

В ночь на 4 ноября в Москве в автокатастрофе погиб рязанский музыкант Виктор Иванов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Владимир.

В ночь на 4 ноября в Москве в автокатастрофе погиб рязанский музыкант Виктор Иванов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Владимир.

По предварительным данным, гитарист попал в аварию на московской кольцевой дороге. Иванов играл в рок-группе «Спартак» и был одним из ее основателей.

Подробности происшествия уточняются.