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В центре Рязани задержали вора с поличным
В центре Рязани патрульные полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В центре Рязани патрульные полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К сотрудникам отдельного батальона ППС на Первомайском проспекте обратился мужчина, который сообщил, что в соседнем дворе происходит драка. Правоохранители отправились на место происшествия, один из участников драки при виде полиции стал убегать и что-то бросил на землю. Второй участник конфликта сообщил патрульным, что сбежавший украл у него мобильный телефон.

Полицейские догнали беглеца. Им оказался неработающий 33-летний рязанец. Мужчину доставили в отдел полиции по Железнодорожному району.

По предварительной информации, злоумышленник был причастен к краже сотового телефона у 43-летнего мужчины в сауне, что и спровоцировало конфликт.

Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.