В центре Рязани накрыли наркопритон

В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили наркопритон в квартире дома на улице Урицкого.

Оперативникам стало известно, что несколько человек, покупающих синтетические наркотики через закладки и их потребляющих, регулярно собираются в квартире их знакомой — неработающей 26-летней рязанки.

В квартире полицейские обнаружили и изъяли предметы и приспособления со следами наркотиков.

В отношении хозяйки жилища возбуждено уголовное дело об организации либо содержании притона для потребления наркотиков. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.