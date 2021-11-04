В центре Рязани накрыли наркопритон
В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В центре Рязани полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили наркопритон в квартире дома на улице Урицкого.
Оперативникам стало известно, что несколько человек, покупающих синтетические наркотики через закладки и их потребляющих, регулярно собираются в квартире их знакомой — неработающей 26-летней рязанки.
В квартире полицейские обнаружили и изъяли предметы и приспособления со следами наркотиков.
В отношении хозяйки жилища возбуждено уголовное дело об организации либо содержании притона для потребления наркотиков. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.