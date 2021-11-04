Умер председатель совета ветеранов МВД Рязанской области Александр Толченкин

В возрасте 65 лет 3 ноября скончался председатель Совета общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Александр Александрович Толченкин. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В возрасте 65 лет 3 ноября скончался председатель Совета общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Александр Александрович Толченкин. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

За годы службы в правоохранительных органах Александр Александрович прошел путь от рядового сотрудника милиции до начальника одного из структурных подразделений УВД. В последние годы он возглавлял общественную организацию ветеранов органов внутренних дел Рязанской области.

«За свою профессиональную деятельность Александр Александрович воспитал многие поколения сотрудников, которые будут вечно благодарны ему за профессиональные советы и переданный жизненный опыт. Равняясь на него, ветераны продолжают поддерживать связь с правоохранительными органами», — говорится в некрологе.

Руководство, личный состав и ветераны органов внутренних дел Рязанской области выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича Толченкина.