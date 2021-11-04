Рязанская полиция проводит проверку после видео с машиной, съезжающей по ступеням
В полиции прокомментировали видео, на котором водитель легковушки в Дашково-Песочне съезжает по ступенькам.
В полиции прокомментировали видео, на котором водитель легковушки в Дашково-Песочне съезжает по ступенькам.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой водитель автомобиля будет привлечен к ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, ранее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.