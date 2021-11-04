Рязанка рассказала о том, что водитель ударил ее и выгнал из маршрутки

Жительница Рязани рассказала, что водитель маршрутки № 73 грубо выгнал ее из салона якобы за то, что она не оплатила проезд. Пост об этом опубликовали в соцсетях.