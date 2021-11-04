Рязанка рассказала о том, что водитель ударил ее и выгнал из маршрутки

Жительница Рязани рассказала, что водитель маршрутки № 73 грубо выгнал ее из салона якобы за то, что она не оплатила проезд. Пост об этом опубликовали в
По словам рязанки, инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в 7:30, в маршрутке с номером О317ТВ. Водитель предъявил девушке, что оплата за проезд не прошла, так как аппарат не выдал чек, однако деньги списались.
«Спустя десять минут с другой карты за меня заплатили, и мы поехали, водитель очень грубо со мной общался, говорил, что якобы я не первый раз так хочу проехать. Я предложила показать, что у меня на Сбербанке приличная сумма лежит. В итоге он вытащил меня за шкирку, как собаку, — жалуется рязанка. — Водитель меня ударил по животу и выкинул из маршрутки. Я посмотрела, что списание средств по умке прошло два раза плюс за меня заплатила девушка в маршрутке…»