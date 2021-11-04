Россиян предостерегли о риске появления в стране новых штаммов COVID-19

В начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

В начале ноября вырос риск завоза в Россию новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил в интервью радио Sputnik профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Часть россиян использовали режим нерабочих дней, чтобы отдохнуть за границей, и это может повлиять на эффективность принятых государством мер, отметил Бутенко.

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — сказал вирусолог.

По его словам, вернувшиеся из-за границы россияне могут стать источником инфекции для других людей. Туристы могут ввезти в Россию не только те штаммы коронавируса, которые уже успели распространиться в стране, но и новые варианты.

«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — подытожил Бутенко.