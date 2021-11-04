Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-7 ноября

Длинные выходные на этот раз совпадают с общим локдауном, из-за чего многие запланированные мероприятия отменяются или переносятся на другие даты. Однако и в ближайшие дни найдутся интересные концерты и спектакли, которые можно будет посетить, соблюдая принятые ограничения.

Длинные выходные на этот раз совпадают с общим локдауном, из-за чего многие запланированные мероприятия отменяются или переносятся на другие даты. Однако и в ближайшие дни найдутся интересные концерты и спектакли, которые можно будет посетить, соблюдая принятые ограничения. В Театре юного зрителя 4 ноября зрители увидят премьеру — спектакль «Обыкновенное чудо» по мотивам знаменитого произведения Евгения Шварца.

Премьерный спектакль ожидает и зрителей Театра кукол — 6 ноября артисты представят им сказку для взрослых «Золоченые лбы». Праздничные концерты, посвященные Дню народного единства, состоятся в Рязанском музыкальном театре — концертная программа «Я люблю тебя, Россия», и в филармонии, где пройдет выступление Рязанского Губернаторского Симфонического Оркестра и солиста Бориса Дьякова.

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