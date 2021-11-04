\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
10°
Птн, 05
10°
Сбт, 06
10°
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.60 / 72.30 17:50
Нал. EUR 81.50 / 83.40 17:50
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
7 часов назад
733
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
16 771
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
3 372
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
11 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
IKEA впервые с 2019 года повысит цены на товары
Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые за три года повысить цены на товары из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил в беседе с Financial Times.

Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые за три года повысить цены на товары из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил в беседе с Financial Times.

По словам Дама, 2022 год в финансовом плане ожидается труднее 2021-го. IKEA будет по-прежнему сталкиваться с перебоями в поставках, ростом цен на сырье и подорожанием энергии.

Однако несмотря на это, магазины IKEA будут самостоятельно устанавливать стоимость товаров.

«Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно», — подытожил ван Дам.