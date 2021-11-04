IKEA впервые с 2019 года повысит цены на товары

Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые за три года повысить цены на товары из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил в беседе с Financial Times.

Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые за три года повысить цены на товары из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил в беседе с Financial Times.

По словам Дама, 2022 год в финансовом плане ожидается труднее 2021-го. IKEA будет по-прежнему сталкиваться с перебоями в поставках, ростом цен на сырье и подорожанием энергии.

Однако несмотря на это, магазины IKEA будут самостоятельно устанавливать стоимость товаров.

«Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно», — подытожил ван Дам.