Губернатор Николай Любимов вручил паспорта лучшим школьникам Рязанской области

В Правительстве региона накануне Дня народного единства состоялось торжественное вручение паспортов школьникам. С получением документа их поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Правительстве региона накануне Дня народного единства состоялось торжественное вручение паспортов школьникам. С получением документа их поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественная церемония прошла в рамках регионального этапа Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы — граждане России!». Паспорта получили около 30 человек из различных муниципальных образований области, в том числе из Клепиковского, Кадомского, Милославского, Михайловского районов. Среди приглашенных — самые достойные, подчеркнул глава региона. Это школьники, которые добились отличных результатов в учебе, спортсмены, участники социально значимых мероприятий и волонтеры.

«Своими достижениями вы уже доказали, что можете быть целеустремленными и ответственными. Но это только начало пути. Подтверждать свою самостоятельность и состоятельность вам придется еще не раз. Учитесь этому уже сегодня. Упорно двигайтесь к своей цели», — напутствовал собравшихся Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области поздравил школьников с Днем народного единства и напомнил, что праздник установлен в память о подвиге предков, которые спасли Отечество, изгнав захватчиков. В числе первых героев были и рязанцы во главе с Прокопием Ляпуновым. Его дело продолжили Минин и Пожарский.

Николай Любимов отметил, что сегодня молодежь продолжает лучшие традиции, которые передаются из века в век. У каждого из присутствующих есть задатки и способности, которые помогут добиться в жизни значимых результатов.

«И мы сделаем все, чтобы вам помочь. Не забывайте свои истоки, малую Родину, откуда начинается путь в большую жизнь, — подчеркнул Любимов. — Вы живете в стране с великой историей и еще более великим будущем. Каким оно будет — во многом зависит от вас: от вашей готовности защищать Родину, учиться, осваивать нужные профессии, применять свои знания на практике».