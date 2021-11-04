Больше половины россиян могут потерять деньги во время продления локдауна

По данным онлайн-опроса, 42% россиян считают, что могут потерять деньги в случае продления ограничительных мер после 7 ноября. Данные об этом предоставила образовательная платформа GeekBrains.

По данным онлайн-опроса, 42% россиян считают, что могут потерять деньги в случае продления ограничительных мер после 7 ноября. Данные об этом предоставила образовательная платформа GeekBrains.

27% респондентов отметили, что им уже не хватает материальных средств. Еще 15% предполагают, что смогут продержаться с имеющимися финансами менее месяца.

12% опрошенных ответили, что их бюджета хватит менее чем на 2 года. 9% россиян уверены, что финансовой подушки хватит менее чем на 2 месяца и 8% - менее года.

По данным специалистов, 8% уже взяли кредит и не смогут его отдать в случае продления ограничительных мер.

Также почти половина россиян (45%) планирует провести время во время локдауна с семьей. Стоит отметить, что в прошлом году в нерабочие дни большинство (50%) работали, а проводили время с семьей только 34%.

Исследование провели в октябре 2021 года в онлайн-формате. В нем приняли участие более 3 500 респондентов.