Китайские ученые назвали три главных свойства нового омикрон-штамма коронавируса

Это большое количество мутаций, высокая скорость распространения, способность преодолевать иммунитет к коронавирусу.

Китайские ученые назвали три главных свойства нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет «Парламентская газета».

Директор инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна отметил, что одна из угроз нового штамма заключается в большом количестве мутаций, которые повышают выживаемость вируса.

Также, по имеющимся данным, новый штамм коронавируса распространяется быстрее, чем другие разновидности.

Ученые считают, что омикрон-штамм способен преодолевать сформировавшийся у человека иммунитет к коронавирусу.

Вместе с этим, китайские специалисты считают, что потребуется время для того, чтобы оценить реальную угрозу нового штамма.