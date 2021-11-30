Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель»
Происшествие случилось на трассе М5 вблизи поселка Листвянка в сторону Рязани.
Под Рязанью произошло ДТП с участием «КамАЗа» и «ГАЗели». Последствия аварии опубликовали очевидцы в группе «
По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 30 ноября, примерно в 11:50 на трассе М5 «Урал» вблизи деревни Листвянка. По предварительной информации, на трассе столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель».
Водителя последнего транспортного средства госпитализировали с травмами.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Подробности выясняются.