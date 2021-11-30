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Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель»
Происшествие случилось на трассе М5 вблизи поселка Листвянка в сторону Рязани.

Под Рязанью произошло ДТП с участием «КамАЗа» и «ГАЗели». Последствия аварии опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 30 ноября, примерно в 11:50 на трассе М5 «Урал» вблизи деревни Листвянка. По предварительной информации, на трассе столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель».

Водителя последнего транспортного средства госпитализировали с травмами.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Подробности выясняются.