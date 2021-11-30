Любимов и Макаров встретились с родителями детей, больных сахарным диабетом

Они обсудили вопросы, которые касаются обеспечением детей круглосуточной системой мониторинга. По словам главы региона, современные приборы тестирования требуют прокалывания пальцев рук, что не позволяет ежедневно контролировать уровень сахара в крови у детей.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и депутат Госдумы Андрей Макаров встретились с родителями детей, больных сахарным диабетом первого типа. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщило областное правительство.

Они обсудили вопросы, которые касаются обеспечением детей круглосуточной системой мониторинга. По словам главы региона, современные приборы тестирования требуют прокалывания пальцев рук, что не позволяет ежедневно контролировать уровень сахара в крови у детей.

«Вопрос крайне непростой для нас был. На уровне законодательства надо было разбираться. Нам помогли депутаты Госдумы от Рязанской области. Выделили средства нашему региону, которые направим на решение вопроса с тестированием детей, больных сахарным диабетом, без уколов. Главное, что средства получили не только в текущем году. Рязанская область берет на себя обязательства, обеспечить детей круглосуточной системой мониторинга глюкозы», — сказал Николай Любимов.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что такая проблема существует по всей стране и правительству рекомендовали проработать этот вопрос.

Обеспечить детей современными приборами планировали с января 2022 года. Однако, по словам Андрея Макарова, рязанским властям стоит оперативнее освоить поступающие федеральные средства и обратить внимание на качество закупаемого оборудования.

«Здесь не надо ждать следующего года. Как только поступят средства, будут приняты изменения в бюджет и начинаем процедуру закупки. Каждый день имеет значение», — акцентировал внимание депутат.

На встрече родители детей, больных сахарным диабетом первого типа, также задали вопросы касающиеся лекарственного обеспечения, медицинского сопровождения детей, организации занятий спортом, качестве школьного питания и особенностях его организации для детей с диабетом. По итогам встречи губернатор поручил профильным министерствам проработать озвученные вопросы в оперативном порядке.

Ранее стало известно, что на решение вопросов, связанных со здравоохранением, Рязанская область получит более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Часть этих средств власти потратят на закупку приборов с круглосуточной системой мониторинга сахара в крови.