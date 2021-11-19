Рязанская область закупит аппараты для детей с сахарным диабетом

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что лично обратился с письмом к министру финансов России Антону Силуанову.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров сообщил, что лично обратился с письмом к министру финансов России Антону Силуанову. По словам Макарова, в регионе есть вопросы, связанные с заработной платой медицинских работников, обеспечением лекарствами, и целый ряд других вопросов.

Андрей Макаров рассказал, что к нему обратилась жительница области, ребенок которой болен сахарным диабетом. Женщина рассказала, что для постоянного контроля уровня сахара им необходимо специальное устройство.

«Да, аппараты дорогие, а у нас область небогатая и средств на это не было. В письме к Силуанову я попросил оказать содействие в направлении федеральных средств в Рязанскую область на решение вопросов, связанных со здравоохранением. На заседании трехсторонней комиссии было принято решение о том, что на эти цели Рязанской области выделяется более 400 млн рублей. Я благодарен, что и правительство и министр финансов пошли нам навстречу и поддержали мою просьбу об оказании поддержки области. Помощь придет в ближайшие дни», — отметил депутат.

Макаров уточнил, что часть средств пойдет на закупку приборов для детей, которые позволяют контролировать уровень сахара в крови неинвазивным методом. Он подчеркнул, что финансирование на эти цели будут закладывать в бюджет Рязанской области ежегодно.

По словам Андрея Макарова, вопрос не раз обсуждался с губернатором Николаем Любимовым и депутатом нижней палаты парламента от региона, главой Комитета по охране здоровья Дмитрием Хубезовым.

Николай Любимов выразил признательность председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы России Андрею Макарову за своевременную поддержку.

«Вопрос льготного обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга считаю очень важным. Это позволит не только избежать осложнений, но и повысить качество их жизни. Устройства обязательно будут приобретены. Остальные дополнительно полученные ассигнования, направим на решение других нерешенных проблем в сфере здравоохранения региона», — сказал Николай Любимов.

Напомним, в сентябре дети с сахарным диабетом первого типа записали видеообращение к губернатору. Они просили обеспечить их системой непрерывного мониторинга глюкозы.