Гинцбург пошутил о побочных явлениях для мужчин от вакцины «Спутник-V»

Церемония вручения премии прошла в понедельник, 29 ноября, в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург пошутил, что от вакцины «Спутник-V» у мужчин растут волосы. Об этом он заявил на премии Федерации еврейских общин «Скрипач на крыше» за вклад в эпидемиологию, пишут РИА Новости .

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал Гинцбург.

Церемония вручения премии прошла в понедельник, 29 ноября, в концертном зале «Барвиха Luxury Village».