За сутки госпитализировали более 200 рязанцев с коронавирусом

По состоянию на 19:30 3 ноября в рязанских больницах находится 1111 пациент с COVID-19.

За сутки госпитализировали более 200 рязанцев с коронавирусом. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в региональном оперштабе.

По состоянию на 19:30 2 ноября в рязанских больницах находится 1111 пациент с COVID-19.

Состояние 50 человек врачи оценили как удовлетворительное. 881 пациент находится в средней степени тяжести. 180 человек находится в тяжелом состоянии, из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные болеют в легкой форме, они лечатся на дому.