В Захаровском районе подростки на «четверке» вылетели в кювет

17-летняя пассажирка «четверки» получила травмы, ее доставили в ДОКБ имени Дмитриевой.

В Захаровском районе подростки на «четверке» вылетели в кювет. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 2 ноября, в 21:00 между селами Захарово и Субботино. Подросток на «ВАЗ-2104» не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

17-летняя пассажирка «четверки» получила травмы, ее доставили в ДОКБ имени Дмитриевой.

В региональном управлении МВД отметили, что на участке дороги, где произошло ДТП, идет ремонт и отсутствует освещение.