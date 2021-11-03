В Тверской области три человека сгорели в доме, который случайно подожгли подростки

Подростки 11 и 13 лет закинули в деревянный двухэтажный дом зажженный аэрозольный баллончик. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Тверской области три человека сгорели в доме, который случайно подожгли подростки. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Пожар произошел в Конакове на улице Жилкооператива.

Сообщается, что подростки 11 и 13 лет закинули в деревянный двухэтажный дом зажженный аэрозольный баллончик. После того как пожар потушили, на втором этаже дома пожарные обнаружили тела двух мужчин и женщины.

Позже подростков нашли, они сознались в том, что случайно подожгли здание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».