В США детей разрешили вакцинировать от коронавируса

Члены специальной комиссии проголосовали за то, чтобы вакцинировать детей от 5 до 11 лет двумя дозами препарата. Доза составит примерно одну третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Отмечается, что в пятницу она появится в продаже.

В США рекомендовали прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщил сайт портала Axios .

Члены специальной комиссии проголосовали за то, чтобы вакцинировать детей от 5 до 11 лет двумя дозами препарата. Доза составит примерно одну третью часть от дозы взрослого человека и будет вводиться с интервалом в три недели. Отмечается, что в пятницу она появится в продаже.

Ранее вакцину Pfizer для детей 5-11 лет разрешило управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.