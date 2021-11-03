В Солотче закрыли лагерь «Солнечный»

На базе «Солнечного» и детского эколого-биологического центра на улице Новой откроют центр выявления и поддержки одаренных детей.

В Солотче закрыли лагерь «Солнечный». Об этом говорится в ответе регионального министерства территорий и информационной политике на запрос РЗН.инфо.

На базе «Солнечного» и детского эколого-биологического центра на улице Новой откроют центр выявления и поддержки одаренных детей.

В здании на улице Новой разместятся четыре научно-исследовательских лаборатории, коворкинг, аудитории для лекций. В Солотче на базе лагеря пройдут профильные смены во время летних каникул.

Одаренные дети пройдут обучение по программам «Искусство», «Наука», «Спорт».

Отмечается, что во время осенних и летних каникул на базе «Солнечного» провели 14 смен, в которых поучаствовали более 400 одаренных детей. Поучаствовать в смене можно после отборочных испытаний.