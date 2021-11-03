В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек

Всего с начала пандемии в регионе умерли 1 451 человек.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе умерли 1 451 человек. Заразились за сутки 240 человек, всего с начала пандемии — 48 684. Выздоровели за сутки 126 рязанцев, всего — 42 845.

В России за сутки зафиксировано 40 443 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 8 633 643. Выздоровели за сутки 32 807 человек, всего — 7 455 438 человек. Умерли за сутки 1 189 человек, всего — 242 060.