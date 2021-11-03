В Рязанской области мужчину осудят за убийство сожительницы

Мужчина толкнул женщину, потерпевшая упала и ударилась головой о мебель. От травм она скончалась на месте.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Ряжска, которого обвинили в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

30 декабря пьяный мужчина и брат его сожительниц поссорились. Женщина пыталась успокоить их, несколько раз подходила к ним, но сожитель каждый раз отталкивал ее.

Потерпевшая упала и ударилась головой о мебель. От травм она скончалась на месте.

Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») направили в суд.