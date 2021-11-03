В Рязанской области из-за нарушений закроют детский развлекательный центр

По итогам проверок специалисты Роспотребнадзора возбудили четыре административных дела, объявили два предостережения и выдали 18 предписаний.

В Рязанской области из-за нарушений закроют детский развлекательный центр. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Управление Роспотребнадзора проверило 47 предприятий торговли и сферы услуг, а также другие организации муниципальных образований области.

По итогам проверок специалисты Роспотребнадзора возбудили четыре административных дела, объявили два предостережения и выдали 18 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемиологических мероприятий.

Из-за нарушения ограничений в суд направят материалы о работе детского развлекательного центра для приостановления деятельности.