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В Рязани за 724 миллиона продают здание торгового центра «Малина»
Здание площадью 27184,4 кв.м. продают за 724 миллиона рублей. Объект располагается на земельном участке площадью 9043.0 кв.м.

В Рязани на продажу выставили здание торгового центра «Малина». Объявление появилось на сайте «Авито».

Здание площадью 27184,4 кв.м. продают за 724 миллиона рублей. Объект располагается на земельном участке площадью 9043.0 кв.м.

Имущество продадут с торгов. Заявки принимают до 9 декабря. Торги пройдут 10 декабря 2021 года.