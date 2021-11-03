В Рязани проверили маски у пассажиров общественного транспорта

Беседы провели с 33 гражданами. В отношении одного нарушителя составили протокол.

В Рязани проверили маски у пассажиров общественного транспорта в Октябрьском районе. Об этом сообщил сайт мэрии.

Сотрудники управления ГО и ЧС совместно с полицией напомнили рязанцам о том, что в общественном транспорте нужно использовать маски. Им объяснили, что автобусы не уедут, пока люди в салоне не наденут средства защиты.

Беседы провели с 33 гражданами. В отношении одного нарушителя составили протокол.

На конечных остановках рязанцам напомнили о масочном режиме.