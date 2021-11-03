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В Рязани появится новый микрорайон на берегу реки
Транспортное сообщение, благоустройство, туристические и зеленые зоны, ресторанные комплексы с видовыми террасами создадут рекреационное пространство как для рязанцев, так и для гостей региона.

В Рязани появится новый микрорайон на берегу реки. Об этом сообщил «Зеленый сад».

В компании рассказали об инфраструктуре района.

Она будет включать в себя:

  • доступ к главным автомагистралям города — Северный обход, федеральную трассу М5, Муромское и Солотчинское шоссе,
  • вертолетную площадку для личного и общественного пользования;
  • доступ к использованию водных видов транспорта (яхты, катера, речные суда);
  • железнодорожную станцию Ока Пристань, соединяющую новый квартал и центр Рязани (Рязань II).

«Благодаря этому можно будет без пробок добраться до самого жилого комплекса, уникальных природных зон, досуговых центров и арт-площадок», -- рассказали в компании.

В сообщении отметили, что транспортное сообщение, благоустройство, туристические и зеленые зоны, ресторанные комплексы с видовыми террасами создадут рекреационное пространство как для рязанцев, так и для гостей региона.