В Рязани от коронавируса умер иерей Владимир Михальцов
Клирик умер в среду, 3 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 63-м году жизни.
В Рязани от коронавируса умер иерей Владимир Михальцов. Об этом
Клирик умер в среду, 3 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 63-м году жизни.
Владимир Михальцов 20 лет работал военным врачом. В 2011 году окончил рязанскую православную духовную семинарию. Батюшка служил в Преображенском храме Канищева, возглавлял отдел рязанской епархии по связям с медучреждениями. Исполнял послушания настоятеля храма на территории военного госпиталя и при Мальшинской богадельне.
Михальцов также был заведующим кардиологическим отделением в военном госпитале.
По предварительной информации, отпевание батюшки состоится в пятницу, 5 ноября, в Преображенском храме поселка Канищево. Время уточняется.