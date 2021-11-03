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В Рязани от коронавируса умер иерей Владимир Михальцов
Клирик умер в среду, 3 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 63-м году жизни.

В Рязани от коронавируса умер иерей Владимир Михальцов. Об этом сообщили на сайте рязанской епархии.

Клирик умер в среду, 3 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 63-м году жизни.

Владимир Михальцов 20 лет работал военным врачом. В 2011 году окончил рязанскую православную духовную семинарию. Батюшка служил в Преображенском храме Канищева, возглавлял отдел рязанской епархии по связям с медучреждениями. Исполнял послушания настоятеля храма на территории военного госпиталя и при Мальшинской богадельне.

Михальцов также был заведующим кардиологическим отделением в военном госпитале.

По предварительной информации, отпевание батюшки состоится в пятницу, 5 ноября, в Преображенском храме поселка Канищево. Время уточняется.