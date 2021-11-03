В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений

Правила продлят до 2024 года. Их приняли летом 2020 года, а затем продлили до 1 января 2022 года.

Роспотребнадзор продлил до 2024 года правила по работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В школах за каждым классом закрепляется отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Занятия и перемены организовываются так, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Также отмечается, что необходимо регулярно убирать и проветривать помещения, проверять температуру у сотрудников и воспитанников.

Массовые мероприятия с участием разных классов или групп не разрешены.

Правила приняли летом 2020 года, их затем продлили до 1 января 2022 года.