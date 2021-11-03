В России ожидается зима с резкими перепадами температуры

Ожидаются сильные скачки температуры — как в плюс, так и в очень большой минус.

Судя по народным приметам, зимой в центральной России ожидаются резкие перепады температур. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на эксперта Союза садоводов России Ольгу Воронову.

По ее словам, ожидаются сильные скачки температуры — как в плюс, так и в очень большой минус.

«И постоянно такие скачки будут в центральном регионе», — сказала Воронова.

Она отметила, что вывод ей помогли сделать растения. Специалист наблюдает, когда с них упадут листья.

«Например, в моем саду растут яблони сорта „Подарок Графскому“: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», — заметила Воронова.

Также она указала на агрессивный рост сорняков, что обычно происходит перед перепадами зимней погоды.