В ноябрьские выходные ГИБДД проведет в регионах массовые рейды
В период праздников или нерабочих дней полицейские будут работать в усиленном режиме.
В ноябрьские выходные ГИБДД проведет в регионах массовые рейды. Об этом
В ведомстве сообщили, что во время нерабочих дней пройдут массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей.
В пресс-центре МВД уточнили, что в период праздников или нерабочих дней к нетрезвым водителям не будет лояльного отношения, полицейские работают в усиленном режиме.
Россиянам напомнили, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки все поездки нужно совершать только в случае крайней необходимости.