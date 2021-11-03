В ноябрьские выходные ГИБДД проведет в регионах массовые рейды

В период праздников или нерабочих дней полицейские будут работать в усиленном режиме.

В ноябрьские выходные ГИБДД проведет в регионах массовые рейды. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что во время нерабочих дней пройдут массовые рейды на нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей.

В пресс-центре МВД уточнили, что в период праздников или нерабочих дней к нетрезвым водителям не будет лояльного отношения, полицейские работают в усиленном режиме.

Россиянам напомнили, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки все поездки нужно совершать только в случае крайней необходимости.