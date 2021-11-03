В «Наташкином парке» начали высаживать деревья

В парке высадят красные дубы, пушистые березы, канадские ели, плакучие ивы, а также сирень, барбарис, холодоустойчивые сорта роз, кизильник для восстановления живой изгороди и другие растения.

В «Наташкином парке» начали высаживать деревья. Об этом сообщили на сайте администрации.

В среду, 3 ноября, специалисты питомника декоративных растений «Дендроусадьба» в верхнем городском парке начали высаживать саженцы деревьев и кустарников. Контролировали работу дирекция благоустройства города.

«Погодные условия для высадки, укоренения и развития саженцев прекрасные. Все крупномерные деревья — с земляным комом, кустарники — в контейнерах, полностью укоренены. На растения, как и ранее, даем гарантию», — рассказал эколог питомника Петр Морозов.

В парке высадят красные дубы, пушистые березы, канадские ели, плакучие ивы, а также сирень, барбарис, холодоустойчивые сорта роз, кизильник для восстановления живой изгороди и другие растения.