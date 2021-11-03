В Москве не будут продлевать нерабочие дни

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

В Москве не будут продлевать нерабочие дни. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Это позволяет не продлевать с 8 ноября нерабочие дни.

Собянин добавил, что в регионе продолжат действовать ранее принятие ограничения — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.