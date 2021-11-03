В Минсельхозе допустили подорожание молочных продуктов

Ритейлеры получили от некоторых производителей информацию о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с1 декабря. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на доклад ведомства.

В министерстве связали подорожание с маркировкой продукции, которую ввели с 1 сентября. Отмечается, что из-за этого «возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию».

По всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отметили увеличение себестоимости производства из-за подорожания кормов, упаковок, горюче-смазочных материалов.

По данным издания, ритейлеры получили от некоторых производителей информацию о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

При этом, точная величина предполагаемого подорожания в документе Минсельхоза не указана.