В Касимове в ДТП пострадал четырехлетний ребенок
Пострадали водитель УАЗ, его пассажирка и четырехлетний ребенок. Водитель Hyundai был пьян.
Во вторник, 2 ноября, на дороге Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло ДТП. Об этом сообщил «
По предварительной информации, 27-летний житель Касимовского района на УАЗ не пропустил автомобиль Hyundai Creta. Пострадали водитель УАЗ, его 56-летняя пассажирка и четырехлетний ребенок, который был на переднем сидении без детского удерживающего устройства.
Оказалось, что водитель Hyundai был пьян. Он повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Результат медосвидетельствования показал 1,44 мг алкоголя на литр.