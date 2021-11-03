В Касимове в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

Пострадали водитель УАЗ, его пассажирка и четырехлетний ребенок. Водитель Hyundai был пьян.

Во вторник, 2 ноября, на дороге Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло ДТП. Об этом сообщил « Касимов Медиа ».

По предварительной информации, 27-летний житель Касимовского района на УАЗ не пропустил автомобиль Hyundai Creta. Пострадали водитель УАЗ, его 56-летняя пассажирка и четырехлетний ребенок, который был на переднем сидении без детского удерживающего устройства.

Оказалось, что водитель Hyundai был пьян. Он повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Результат медосвидетельствования показал 1,44 мг алкоголя на литр.