В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года

Перечень сфер, где будет нужен QR-код, расширят, а действие системы продлят до конца января 2022 года.

В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков рассказал, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, торговые центры и общепит возобновят работу для посетителей, имеющих QR-код.

Также в пресс-службе сообщили, что перечень сфер, где будет нужен QR-код, расширят, а действие системы продлят до конца января 2022 года.