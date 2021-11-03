В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года
Перечень сфер, где будет нужен QR-код, расширят, а действие системы продлят до конца января 2022 года.
В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года. Об этом
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков рассказал, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, торговые центры и общепит возобновят работу для посетителей, имеющих QR-код.
Также в пресс-службе сообщили, что перечень сфер, где будет нужен QR-код, расширят, а действие системы продлят до конца января 2022 года.