В Челябинске воспитатель в детском саду сломала ребенку ключицу

Семья обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних с просьбой разобраться в ситуации.

В Челябинске воспитатель в детском саду сломала ребенку ключицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что ребенок начал плакать и жаловаться на боль в руке, когда ее забирали из детского сада. Девочку отвезли в травмпункт, где обследование показало перелом ключицы.

Дочь рассказала родителям, что во время тихого часа она раскапризничалась, после чего воспитатель кинула ее на кровать и девочка ударилась плечом об деревянную деталь кровати.

Семья обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних с просьбой разобраться в ситуации.

В детском саду отметили, что воспитательница работает в учреждении больше десяти лет и не могла такого совершить.