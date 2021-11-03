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В Челябинске воспитатель в детском саду сломала ребенку ключицу
Семья обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних с просьбой разобраться в ситуации.

В Челябинске воспитатель в детском саду сломала ребенку ключицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что ребенок начал плакать и жаловаться на боль в руке, когда ее забирали из детского сада. Девочку отвезли в травмпункт, где обследование показало перелом ключицы.

Дочь рассказала родителям, что во время тихого часа она раскапризничалась, после чего воспитатель кинула ее на кровать и девочка ударилась плечом об деревянную деталь кровати.

Семья обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних с просьбой разобраться в ситуации.

В детском саду отметили, что воспитательница работает в учреждении больше десяти лет и не могла такого совершить.