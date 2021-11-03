В рязанской больнице № 11 образовалась очередь из желающих вакцинироваться

Рязанцы отметили, что сделать прививку в больнице можно только препаратом «Спутник V».

В рязанской больнице № 11 образовалась очередь из желающих вакцинироваться. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

В среду, 3 ноября, в городской больнице № 11 образовалась очередь. На кадрах видно, что в коридоре медучреждения желающие вакцинироваться стоят без соблюдения социальной дистанции.

Также рязанцы отметили, что сделать прививку в больнице можно только препаратом «Спутник V».