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Сорокина проверила работу рязанских муниципальных предприятий
«Пожелала всем нашим службам спокойной работы в праздничные дни. Они всегда „держат руку на пульсе“, ведь от их готовности зависит непрерывное функционирование всех систем жизнеобеспечения города», — отметила Елена Сорокина.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила работу муниципальных предприятий — РМПТС, «Водоканала», управления по делам ГО и ЧС, РГРЭС. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Глава горадминистрации оценила готовность организаций к работе в выходные дни.

Сорокина отметила, что диспетчерский пункт РМПТС работает круглосуточно, специалисты получают информацию о теплоносителей по системам телеметрии с контрольных точек, от ТЭЦ и котельных. В диспетчерские обращаются местные жители и управляющие компании, информацию дальше передают выездным бригадам.

На «Водоканале» сформировали аварийные бригады, которые на случай внештатной ситуации готовы выехать в город. Предприятие приготовило технику для подвоза воды на случай отключения воды.

В пункте ГО и ЧС специалисты работают в будни и праздники в повышенной готовности. От жителей звонки принимают круглосуточно.

Смены МУП «РГРЭС» усилили дополнительными сотрудниками. Предприятие отвечает за работу высоковольтных электрических сетей, трансформаторных подстанций и кабельных линий до жилых домов. Три дежурные бригады готовы выезжать по аварийным вызовам.

«Пожелала всем нашим службам спокойной работы в праздничные дни. Они всегда „держат руку на пульсе“, ведь от их готовности зависит непрерывное функционирование всех систем жизнеобеспечения города», — отметила Елена Сорокина.