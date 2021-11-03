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Сорокина обратится в региональное минприроды с просьбой очистить Святое озеро
«По этому вопросу мы направим письмо от моего имени в министерство природопользования Рязанской области с просьбой рассмотреть возможность его очистки», — сообщила мэр города.

Мэр Рязани Елена Сорокина на личном приеме в формате видеосвязи обсудила изменения в Генплан Рязани. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Она заявила, что изменения позволят быстрее и эффективнее решать вопросы рязанцев по разделению земельных участков. Сорокина поручила руководству управления градостроительства и архитектуры организовать встречу с жителями, обсудить все вопросы, пояснить варианты выхода из этой ситуации.

«Изменения в Генплан внести возможно, такая практика есть. Но надо понимать порядок прохождения этой процедуры, и нужно ли это для решения стоящих перед жителями задач», — написала мэр.

Она сообщила, что на онлайн-встрече также обсудили благоустройство и очистку городских территорий. Рязанка попросила мэрию очистить от мусора, сухостоя, поваленных деревьев Луковский лес, который находится в Борках.

«Я с детства помню это место — раньше там был благоустроенный пляж, на котором горожане с удовольствием отдыхали. Конечно, лес нужно сохранить», — отметила глава горадминистрации.

По ее словам, территорией займутся во время весеннего месячника.

Также Елена Сорокина отметила, что обсудила с рязанцами сохранение Святого озера.

«По этому вопросу мы направим письмо от моего имени в министерство природопользования Рязанской области с просьбой рассмотреть возможность его очистки», — добавила мэр города.