Скончался актер из «Бригады», отбывавший срок в рязанской колонии

В 2016 году его осудили на восемь лет колонии строгого режима за 280 килограммов концентрата спайса. Он отбывал срок в рязанской колонии.

На 50 году жизни скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале «Бригада». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Артист скончался от рака 29 октября.

В 2016 году его осудили на восемь лет колонии строгого режима за 280 килограммов концентрата спайса. Он отбывал срок в рязанской колонии. В апреле 2021 он вышел по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

Дмитрий Гуменецкий также снимался в фильме «Бумер» и сериалах «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов. Пропавший пациент». До карьеры актера он работал в МВД.